Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание на одном из пунктов управления группировкой наших войск.
Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи
Комментарии
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М
ММ
Неужели нашего кота Леопольда все-таки сумели накормить озверином?
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11 час.
Семен Демин
Наконец вещи назвали своими именами: ВСУшников террористами, а наемников некомбатантами, т. е. военными преступниками. Впрочем, террористы тоже преступники. Как-то неуместно теперь говорить о перемирии.
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6 час.
mm
maiop maiop
К пленным, мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
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1 час.
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