Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи

Наконец вещи назвали своими именами: ВСУшников террористами, а наемников некомбатантами, т. е. военными преступниками. Впрочем, террористы тоже преступники. Как-то неуместно теперь говорить о перемирии.

mm

maiop maiop

К пленным, мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.