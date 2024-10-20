Прогноз погоды в Крыму на 20 октября

Прогноз погоды в Крыму на 20 октябряВ Симферополе +8 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и пасмурноВ Евпатории +10 и пасмурноВ Черноморском +10 и пасмурноВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +11 и облачно с прояснениямиВ Алуште +11 и облачно с прояснениямиВ Керчи +9 и небольшой дождьВ.