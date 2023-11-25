"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, массовые беспорядки в Дублине, кризис на границе России и Финляндии, День Благодарения в США и другие главные кадры прошедшей недели - в нашей фотогалерее.
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