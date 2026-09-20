Oshkosh объявила британский дебют гибридного бронеавтомобиля eJLTV

Гибридный бронеавтомобиль eJLTV. Архивная фотография производителя, не съемка показа в Миллбруке / © Oshkosh Defense В сообщении от 16 сентября производитель анонсировал демонстрацию eJLTV на полигоне Миллбрук 16–17 сентября.
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