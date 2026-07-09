Правозащитника Льва Пономарёва заочно приговорили к 5,5 года колонии

Правозащитника Льва Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации.
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