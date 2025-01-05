Это наши: все новинки отечественного автопрома 2024 года

Прошлый год оказался плодотворным для отечественного автопрома. Причем солировал, как нетрудно догадаться, АвтоВАЗ, которому удалось не только вернуть на конвейер популярные модели, но и импортозаместить ключевые системы безопасности, а также запустить серийное производство электромобиля.