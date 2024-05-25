DM: экстракт чая матча уничтожает бактерии, вызывающие пародонтит

Эксперты из Университета Нихон в Японии и Шанхайского университета Цзяотун в Китае сообщили о пользе экстракта японского порошкового чая матча (маття) и листового зеленого чая для здоровья, передает Daily Mail.
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