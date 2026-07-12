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Протас о новом контракте Овечкина: «Никто в «Вашингтоне» не знал до последнего. Вся команда была очень рада»

Форвард « Вашингтона » Алексей Протас прокомментировал продление контракта Александра Овечкина с клубом.

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