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Стоффель Вандорн стал чемпионом мира Формулы E, Mercedes выиграла командный зачёт

Стоффель Вандорн стал чемпионом мира Формулы E, Mercedes выиграла командный зачёт

Стоффель Вандорн стал чемпионом мира Формулы EMercedesБывший McLaren в Ф1 Стоффель Вандорн стал вторым в истории чемпионом мира Формулы E, финишировав третьим в заключительной гонке сезона-2021/2022, которая состоялась в воскресенье в Сеуле.

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