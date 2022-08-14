Стоффель Вандорн стал чемпионом мира Формулы E, Mercedes выиграла командный зачёт

Стоффель Вандорн стал чемпионом мира Формулы EMercedesБывший McLaren в Ф1 Стоффель Вандорн стал вторым в истории чемпионом мира Формулы E, финишировав третьим в заключительной гонке сезона-2021/2022, которая состоялась в воскресенье в Сеуле.