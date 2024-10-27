ИЗВЕСТИЯ Саммит БРИКС в Казани для наших оппонентов превращается в настоящее откровение. Оказывается, никакой изоляции нет, а у Москвы гигантское количество союзников и партнеров, готовых сотрудничать по всем возможным направлениям.
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