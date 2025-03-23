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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хочется сыграть и забить, чтобы они увидели, что все было не просто так». Экс-хавбек «Краснодара» Сабуа об игре против бывшей команды

Сегодня «Краснодар» примет медиафутбольный клуб «Амкал» в товарищеском матче. Игра пройдет на стадионе академии «Краснодара».

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