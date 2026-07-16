Эксперт Сазанова подсчитала, сколько денег россияне тратят на работу в офисе

Ежемесячные расходы, связанные с работой в офисе, могут достигать от 48,6 тыс. до 75,45 тыс. рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.