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Татар-информ

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Эксперт Сазанова подсчитала, сколько денег россияне тратят на работу в офисе

Эксперт Сазанова подсчитала, сколько денег россияне тратят на работу в офисе

Ежемесячные расходы, связанные с работой в офисе, могут достигать от 48,6 тыс. до 75,45 тыс. рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.

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