Эксперт Сазанова подсчитала, сколько денег россияне тратят на работу в офисе

Ежемесячные расходы, связанные с работой в офисе, могут достигать от 48,6 тыс. до 75,45 тыс. рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии