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test mazurok

1 подписчик

❌ С 1 июня в Ялте введут запрет на проведение строительных работ Как сообщают в администрации города, на территории муниципального образования все строительные работы будут приостановлены до 30 сентября.

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