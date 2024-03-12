В Самаре на Заводском шоссе провалился асфальт

Обе полосы Заводского шоссе перекрыты, движение автомобилей ведется в реверсивном режиме.На месте происшествия с утра 12 марта дежурят сотрудники ГИБДД, а вокруг провала асфальтового покрытия и образовавшейся ямы установлены предупреждающие дорожные конусы.
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