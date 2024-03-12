Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Похоже на то, что пытались получить взятку напирая на то, что водитель пьян. Деньги лишают чиновника разума, совести ...Уральские гаишник...
  • Елена Бреслова
    а были ли сами инспекторы в адеквате?! под воздействием каких препаратов находились?!Уральские гаишник...
  • Марина Биченова
    Потом ещё не понимают за что их не уважают, позорники!Уральские гаишник...

В Самаре на Заводском шоссе провалился асфальт

В Самаре на Заводском шоссе провалился асфальт

Обе полосы Заводского шоссе перекрыты, движение автомобилей ведется в реверсивном режиме.На месте происшествия с утра 12 марта дежурят сотрудники ГИБДД, а вокруг провала асфальтового покрытия и образовавшейся ямы установлены предупреждающие дорожные конусы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх