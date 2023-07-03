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VK и "Таврида.АРТ" представили программу по личному бренду

VK Education в партнерстве с образовательной платформой Skillbox и Академией творческих индустрий "Меганом" (проект арт-класса "Таврида") с 3 июля открывают набор на образовательную программу, которая посвящена созданию и развитию личного бренда.

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