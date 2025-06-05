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Царьград

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Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО над Брянской областью

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью.

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