В пылающем американском штате возникла новая напасть: «Как заезженная пластинка»

Новый пожар в Калифорнии усиливает эвакуацию, а жители страдают от опасных ветров. Пожар в Хьюзе вспыхнул к северу от Лос-Анджелеса поздно утром в среду, когда пожары в Итоне и Палисейдсе продолжаются третью неделю.
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