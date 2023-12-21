В новогодние праздники количество вагонов проходящей через Владимир "Ласточки" увеличится вдвое

Сдвоенные составы будут курсировать из-за повышенного спроса на поездки в новогодние каникулы.В новогодние праздники поезда "Ласточка" между Москвой и Нижним Новгородом, проходящие через Владимир, будут ходить в удвоенном виде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии