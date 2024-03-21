🏊🏻♀️ После возвращения Крыма в состав России в Симферополе построили современный Дворец водных видов спорта #СпасибоЗаКрым 🥳 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🏊🏻♀️ После возвращения Крыма в состав России в Симферополе построили современный Дворец водных видов спорта #СпасибоЗаКрым 🥳 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.