В школу за миллионом. Как в Алтайском крае поддерживают молодых учителей

В регионе запустили свою программу, чтобы привлечь в школы новые кадры Один миллион рублей из регионального бюджета будут платить в Алтайском крае учителям, которые поедут работать в небольшие города и села.
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