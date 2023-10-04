RSOS: попугаи-монахи обладают индивидуальными голосовыми отпечатками

Международная группа ученых из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Музея естественных наук Барселоны изучила вокальные особенности попугаев-монахов, обитающих в Южной Америке и некоторых регионах Европы.
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