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Ледовое побоище: помогали ли татаро-монголы Александру Невскому победить немцев?

Ледовое побоище: помогали ли татаро-монголы Александру Невскому победить немцев?

«Русские имели много стрелков, которые мужественно вышли вперед и первыми приняли натиск перед дружиной князя…» – так начинается хроника ключевого сражения Ливонской войны, развернувшегося 12 апреля 1242 года на льду Чудского озера и вошедшего в историю под названием «Ледовое побоище».

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