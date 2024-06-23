23 июня православные верующие отмечают День Святой Троицы

Торжество посвящено сошествию на апостолов Святого Духа, предсказанное Иисусом Христом. Это важнейшее событие укрепилось в христианстве в качестве доказательства триединства Бога, Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
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