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62ИНФО | Новости Рязани

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23 июня православные верующие отмечают День Святой Троицы

23 июня православные верующие отмечают День Святой Троицы

Торжество посвящено сошествию на апостолов Святого Духа, предсказанное Иисусом Христом. Это важнейшее событие укрепилось в христианстве в качестве доказательства триединства Бога, Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.

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