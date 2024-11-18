Небензя: Британия и Франция втягивают Европу в полномасштабную эскалацию

TASS/AP/Seth Wenig Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 18 ноября прокомментировал сообщения о том, что ряд стран коллективного Запада разрешил Киеву бить своими ракетами вглубь территории РФ.
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