NYP: в бруклинском баре украинец спутал соотечественника с русским и изрезал его «розочками»

Украинец напал на земляка с двумя разбитыми бутылками пива, изрезав ему лицо и шею. Причиной конфликта в баре Нью-Йорка стала русская речь второго мужчины – агрессор заподозрил, что тот на самом деле не украинец, сообщила газета New York Post.