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NYP: в бруклинском баре украинец спутал соотечественника с русским и изрезал его «розочками»

NYP: в бруклинском баре украинец спутал соотечественника с русским и изрезал его «розочками»

Украинец напал на земляка с двумя разбитыми бутылками пива, изрезав ему лицо и шею. Причиной конфликта в баре Нью-Йорка стала русская речь второго мужчины – агрессор заподозрил, что тот на самом деле не украинец, сообщила газета New York Post.

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