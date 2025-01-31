Сангвиники, флегматики, меланхолики, холерики отличаются и поведением, и взглядами на жизнь. Психологи считают, что темперамент формируется из привычных эмоций и паттернов реагирования человека, выработанных еще с раннего детства.
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