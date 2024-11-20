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Царьград

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В Екатеринбурге мошенник притворился учеником и обманул гадалку на 2 млн рублей

В Екатеринбурге мошенник притворился учеником и обманул гадалку на 2 млн рублей

Гадалка из Екатеринбурга стала жертвой мошенничества, так как звезды не подсказали ей того, кто на самом деле является ее учеником.

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