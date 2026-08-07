Зеленский не умеет увольнять министров "с концами" - Politico

Газета Politico с иронией прокомментировала кадровые перестановки в Киеве. В своей юмористической колонке издание подметило: Владимир Зеленский, в отличие от нового британского премьера Энди Бернема, не умеет увольнять чиновников так, чтобы они не пытались вернуться .