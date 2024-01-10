Врач Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость"

Врач-терапевт и кардиолог клиники “Мой медицинский центр” Дарья Кулешова опровергла существование диагноза “метеозависимость”, подчеркнув, что по данным научного сообщества такого диагноза нет в Международной классификации болезней.
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