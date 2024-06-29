Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы из-за приближающейся жары

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владислав Даванков направил запрос в Роскачество, в котором призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений.
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