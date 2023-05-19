Военное обозрение

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Российское правительство приняло окончательное решение о дальнейшей судьбе мариупольской «Азовстали»

Российское правительство приняло окончательное решение о дальнейшей судьбе мариупольской «Азовстали»

Окончательное решение о судьбе металлургического комбината "Азовсталь", почти год назад освобожденного после ожесточенных боев от остатков запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*, принято.

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