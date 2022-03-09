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Первый в России ресторан McDonald’s продолжил работать после объявления о закрытии сети

Первый в России ресторан McDonald’s продолжил работать после объявления о закрытии сети

pixabay.com/PD Ресторан McDonald's, который первым открылся в России в 90-х, продолжил работать после объявления руководством о закрытии заведений сети.

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andrei sid
переименовавшись в пирожковую
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