Исторический поход на Ай-Петри: отметьте День Победы в Крыму 9 мая!

Отметьте День Победы в Крыму 9 мая, участвуя в историческом походе на плато Ай-Петри. Туристы пройдут по заповедной территории с сопровождением тренеров, начав маршрут от Туристического центра до верхнего плато.
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