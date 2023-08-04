Кедми, поучающий Путина, выглядит как Шариков, поучающий профессора Преображенского

Вера смелых

Когда врага мы видим в лице какого-нибудь ущербного украинского Бородавочника-Карасева, то одержав с ним в споре верх, мы обманчиво притупляем свою способность оперировать фактами в дискуссии. Но вот у Соловьёв являет Миру свою "авторитетность" с неплдражаемой важномтью Яков Кедми. Он хорошо владеет приёмами психологического воздействия на мышление ТОЛПЫ. Этот навык на основе природных данных шлифуется годами на определённой аудитории. Очень хорошо это поставлено у иезуитов - толпы они обрабатывали и поворачивали в нужном направлении, сначала на религиозной почве, а потом и на политической. В выступлениях Кедми видны многие приёмы психотехник, рассчитанных на вдалбливание в слушающие головы нужных нарративов. Тон всех его выступлений - напор, давящий якобы превосходством познаний, на фоне срежиссированной слабости оппонентов в студии, - один из вербальных приёмов психологического подавления. Толпа ,не владеющая способами психологической защиты, морально признает превосходство над своим умишком, и рукоплещет такому витию. Только в России определённая часть готова рукоплескать чужаку, хаящему власть, причём с уморомрачительным восторгом! Как же надо не уважать себя, и свою Родину, чтобы просто позволять это делать израильском еврею! И ведь они считают себя патриотами...