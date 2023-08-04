Страна и люди

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Кедми, поучающий Путина, выглядит как Шариков, поучающий профессора Преображенского

Кедми, поучающий Путина, выглядит как Шариков, поучающий профессора Преображенского

"Ничего не сделал, и пошел по советскому пути". Кедми впервые критикует Путина Вечером в студии у Соловьева Яков Кедми всегда критикует действия российской власти.

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Вера смелых
Когда врага мы видим в лице какого-нибудь ущербного  украинского Бородавочника-Карасева, то   одержав с ним в споре верх, мы обманчиво притупляем свою способность оперировать фактами в дискуссии.  Но вот у Соловьёв являет Миру свою &quot;авторитетность&quot; с неплдражаемой важномтью Яков Кедми. Он хорошо владеет приёмами психологического воздействия на мышление ТОЛПЫ. Этот навык на основе природных данных шлифуется годами на определённой аудитории. Очень хорошо это поставлено у иезуитов - толпы они обрабатывали и поворачивали  в нужном направлении, сначала на религиозной почве, а потом и на политической. В выступлениях Кедми видны многие приёмы психотехник, рассчитанных на вдалбливание в слушающие головы нужных нарративов. Тон всех его выступлений - напор, давящий якобы превосходством познаний, на фоне срежиссированной слабости оппонентов в студии, - один из вербальных приёмов психологического  подавления. Толпа ,не владеющая способами психологической защиты, морально признает превосходство над своим умишком, и рукоплещет такому витию. Только в России определённая часть готова рукоплескать чужаку, хаящему власть, причём с уморомрачительным восторгом! Как же надо не уважать себя, и свою Родину, чтобы просто позволять это делать израильском еврею! И ведь они считают себя патриотами...
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19 час.
Диана Мальгинова
Накопление - это не плохо. Только вот где накопление хранить. У соседа. это уже не твои накопления.
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18 час.
Taurus Zmei
Так не я написал статью или хочется зацепиться и показать свою &quot;умность&quot;, так и обсуждай статью, а не чужие коменты. Позицию блюдолиза видно издалека.
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28 мин.

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