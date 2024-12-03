Выступление Путина на форуме "Россия зовет!" - основные события 4 декабря

В среду, 4 декабря пройдут внеочередные собрания акционеров “Европлана” и “Займера”. В последнем случае будет обсуждаться вопрос об открытии возобновляемой кредитной линии, а в первом - дивиденды за 9 месяцев.
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