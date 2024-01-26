Бочкарев: Южный вестибюль станции Лианозово соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу

Общая готовность нового объекта — 98% В скором времени в Москве откроется южный вестибюль станции Лианозово, который соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, а также свяжет два района — Дмитровский и Лианозово.
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