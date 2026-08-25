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«У «Зенита» неправильная политика развития клуба. Очень много иностранцев, в том числе бразильцев. То хотят играть, то ничего не могут». Угаров о команде Семака

Бывший футболист « Зенита » Денис Угаров высказался о поражении команды от «Спартака» (0:2) в матче Альфа-Банк РПЛ .

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