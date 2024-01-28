«Русские шпионы» снова становятся популярным трендом на Западе Автор: Елена Панина Это может быть признаком возврата наших оппонентов к традиционной парадигме объяснения своих проблем.
Опять в "строю"!
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....да ладно бы просто порнуха - гомосятина сплошная))))))
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4 час.
Игорь Василевский
Но для них это само союой разумеющееся. Они так привыкли и ложью для них это не выглядит. НО!!! Это ведь война за умы молодежи, а в ней все средства хороши...
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4 час.
Игорь Василевский
Вот именно! Гомосятинская порнуха!
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4 час.
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