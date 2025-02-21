Анна Курникова наняла множество телохранителей, чтобы скрыться от общественности

За жизнью Анны Курниковой, одной из самых известных теннисисток мира, следили миллионы поклонников. Однако после завершения спортивной карьеры более 20 лет назад спортсменка выбрала спокойную семью и закрытый образ жизни.
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