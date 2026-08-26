Zero Hedge
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Zero Hedge

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Terrifying Video Captures 'Day After Tomorrow'-Like Flood Swallowing Entire China-Nepal Border Checkpoint

Terrifying Video Captures 'Day After Tomorrow'-Like Flood Swallowing Entire China-Nepal Border Checkpoint At least 31 people were confirmed dead, and hundreds of tourists and travelers remained missing after a catastrophic flash flood tore through Nepal's border region with Tibet.

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