Terrifying Video Captures 'Day After Tomorrow'-Like Flood Swallowing Entire China-Nepal Border Checkpoint At least 31 people were confirmed dead, and hundreds of tourists and travelers remained missing after a catastrophic flash flood tore through Nepal's border region with Tibet.
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