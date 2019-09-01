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"Когда поляки забывают историческую правду" или "Исторический ликбез для Польши"

"Когда поляки забывают историческую правду" или "Исторический ликбез для Польши"

В Польше обвинили Россию в нежелании признавать "историческую правду" Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

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