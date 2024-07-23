Госдума призвала разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам

Многодетным семьям могут разрешить бесплатно передвигаться по платным дорогам. Такое обращение направила премьер-министру Михаилу Мишустину глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, пишет РИА Новости.
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