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Царьград

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Штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленточки: закон в действии

Штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленточки: закон в действии

Депутат Ольга Занко из "Единой России" отметила, что случайное повреждение георгиевской ленточки не наказуемо, однако её умышленное осквернение может стоить до 5 млн рублей штрафа или лишения свободы до пяти лет, в зависимости от тяжести содеянного.

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