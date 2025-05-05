Штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленточки: закон в действии

Депутат Ольга Занко из "Единой России" отметила, что случайное повреждение георгиевской ленточки не наказуемо, однако её умышленное осквернение может стоить до 5 млн рублей штрафа или лишения свободы до пяти лет, в зависимости от тяжести содеянного.