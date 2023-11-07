Совет Федерации рассмотрит поправки в закон о президентских выборах

На планерном заседании Совета Федерации 8 ноября сенаторы рассмотрят изменения в законодательство, касающиеся налоговых льгот для сервисных компаний в авиации и региональных уполномоченных по правам ребенка.
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