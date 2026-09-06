📹⚡️В рамках совершенствования средств пассивной и активной защиты российских разведывательных БПЛА большой продолжительности полета была внедрена система отстрела защитных сеток.
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