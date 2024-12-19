В 2024 году средний долг россиян коллекторам составил 196 тысяч рублей

В 2024 году средний долг граждан коллекторам составил 196 тысяч рублей, что на 6,7% меньше чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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