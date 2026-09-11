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Diesel prices surpass $6 average for first time in history

The average price of diesel jumped over the $6 mark for the first time ever Friday, setting the stage for broad price hikes in the United States.

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