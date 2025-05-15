Всё-таки русские - никудышные, никуда не годные оккупанты. Неумелые, лишенные того самого оккупационного таланта, который приводит оккупированных в неистовство, вызывая у них сервильность, преклонение, угодливость и желание продлить оккупацию навечно.
Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов
Комментарии
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АС
Александр Смирнов
А что вы хотели? Из феодального и крепостнического строя ..... и сразу в социализм!!!!
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7 час.
Алексей Тан
Уё...е!... Правильно пиши!!.... - Из СТАБИЛЬНОГО развития!... сразу в ДЕРЬМО!, еврее - комми ПРОЕКТА ... советиус.... под кликухой сициализьмь.
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5 час.
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