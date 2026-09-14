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СМИ: трансферу Самородова в «Спартак» помешали проблемы с мизинцем

СМИ: трансферу Самородова в «Спартак» помешали проблемы с мизинцем

Переход нападающего «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак» сорвался из-за проблем с мизинцем. Об этом в своём Telegram-канале сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

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