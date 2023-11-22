Раненый офицер "Отважных" подбил украинский танк в бою с "Азовом"*

Раненый российский офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"* на краснолиманском направлении, рассказал в беседе с РИА Новости разведчик центрального военного округа (ЦВО) с позывным Фокс.
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